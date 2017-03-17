中職Live》買嘉儀敲陽春砲 統一獅追回1分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E Lamigo 3 0 0 0 3 6 0 統一 0 1 0 0 1 4 1

第二局

統一靠著一壘手買嘉儀的陽春全壘打首開紀錄，一棒掃出左外野大牆。

第一局

統一先發投手廖文揚首局就挨了Lamigo桃猿5支安打狂丟3分，其中小將林承飛還敲出三壘安打，表現最令人驚艷。

下個半局桃猿王牌投手王溢正雖然一開始被唐肇廷跑出內野安打，最後卻連抓3個出局下庄，表現不俗。

Lamigo先發名單

1 詹智堯 中外野

2 余德龍 二壘

3 陳俊秀 一壘

4 林泓育 指

5 朱育賢 左外野

6 林承飛 游擊

7 張閔勛 捕

8 林政億 右外野

9 梁家榮 三壘

王溢正 投手

統一獅先發名單

1 唐肇廷 右外野

2 朱元勤 左外野

3 林志祥 二壘

4 蘇智傑 指

5 買嘉儀 一壘

6 郭阜林 三壘

7 羅國龍 中外野

8 郭峻偉 捕

9 蔡亦玄 游擊

廖文揚 投手