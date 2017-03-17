中職Live》買嘉儀敲陽春砲 統一獅追回1分

2017/03/17 20:02

 

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第二局

統一靠著一壘手買嘉儀的陽春全壘打首開紀錄，一棒掃出左外野大牆。

第一局

統一先發投手廖文揚首局就挨了Lamigo桃猿5支安打狂丟3分，其中小將林承飛還敲出三壘安打，表現最令人驚艷。

下個半局桃猿王牌投手王溢正雖然一開始被唐肇廷跑出內野安打，最後卻連抓3個出局下庄，表現不俗。

Lamigo先發名單

1 詹智堯 中外野
2 余德龍 二壘
3 陳俊秀 一壘
4 林泓育 
5 朱育賢 左外野
6 林承飛 游擊
7 張閔勛 
8 林政億 右外野
9 梁家榮 三壘
   王溢正 投手

統一獅先發名單

1 唐肇廷 右外野
2 朱元勤 左外野
3 林志祥 二壘
4 蘇智傑 
5 買嘉儀 一壘
6 郭阜林 三壘 
7 羅國龍 中外野
8 郭峻偉 
9 蔡亦玄 游擊
   廖文揚 投手

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