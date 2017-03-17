NBA》柯瑞選哈登當MVP 魏少：他什麼咖啦？（影音）
2017/03/17 21:36
魏斯布魯克對柯瑞的評論不以為然。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕勇士連2屆年度MVP得主柯瑞（Stephen Curry）日前針對今年最有價值球員做出評論，直言哈登（James Harden）是最可能人選，但這番話聽在競爭者「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）耳中卻相當不是滋味。
魏斯布魯克最近在受訪時被問到這個問題，他對柯瑞的看法不以為然，嗤之以鼻的表示：「不管他說了什麼，我一點都不在乎，他什麼咖？」
本季年度MVP競爭已進入白熱化階段，哈登目前場均28.9分、11.3助攻、8籃板，並帶領火箭戰績爬上西部第3，而魏斯布魯克本季場均31.7分、10.5籃板、10.4助攻，可望締造單季大三元的偉業，但目前雷霆戰績只有西部第6，也難怪柯瑞會支持戰績較佳的哈登奪下年度MVP。
柯瑞力挺哈登拿下MVP。（美聯社）
哈登被視為年度MVP的最有利競爭者。（美聯社）
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