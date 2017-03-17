UBA》秘密武器「黑色巨塔」發威 健行科大連兩年殺進四強
2017/03/17 19:58
健行科大石博恩（左）攻下全隊最高20分、15籃板。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／新北報導〕UBA大專籃球聯賽決賽今於新莊體育館點燃戰火，連兩季以例行賽第一晉級的健行科大，熬過對手上半場的猛烈砲火，於下半場逆轉戰局，來自加勒比海小島聖文森籍的中鋒「黑色巨塔」石博恩，成為健行的秘密武器，他攻下全隊最高20分、15籃板，助健行科大104：84擊敗北市大，連兩年殺進四強。
北市大上半場手感奇佳，連健行主帥劉孟竹都說，「北市大彷彿化身NBA金州勇士隊，很多三分球連打板都會進，但我還是告訴球員，堅持兇悍的防守，沒有全場都在準的。」
易籃後，輪到健行科大發飆，第三節轟進7顆三分彈逆轉戰局，攻下全隊次高18分的明星後衛簡祐哲說，「此役證明我們是一支成熟的球隊，過去只要對手手風順，我們都只能挨打，這場不但緊咬比數，還反過來痛擊對手。」
健行科大簡祐哲（右）轟進18分。（記者陳志曲攝）
健行科大拿下比賽，簡祐哲（右）與黃泓瀚（左）露出開心笑容。（記者陳志曲攝）
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