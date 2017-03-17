正名「台灣隊」參賽 林德福：目前很難
2017/03/17 21:16
經典賽球迷為台灣隊加油。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊是否能用「台灣隊」出征國際賽事？新上任的體育署長林德福今天面對網友提問，首次針對正名回應，他表示，「目前很難」，改名不是想換就換。
台灣隊在國際賽事以「中華台北」出征，球迷認為矮化我國地位，也有民間團體不時在比賽高舉「台灣就是台灣」旗幟，林德福說，基於「奧會模式」，對「中華台北」名稱很不滿意，但目前還是要接受這樣的名字。
「如果一旦變動，萬一比賽資格被取消，也是一個問題。」林德福說，比較現實的做法就是按照奧會模式來進行，是「不得已中的選擇」。「因為是國際賽，原來用什麼名字，不是想換就能換。」
東京奧運日本方面連署希望可以讓台灣申請台灣隊的名義參加，林德福說，尊重主辦國的善意，「只要他不矮化我們，又符合國人的期待跟想法。」但是否申請正名，林德福僅說，「我們還是要照國際上的名稱，他們要在票上面寫台灣，是他們決定，註冊還是要用奧運上用的，不得不接受。」
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