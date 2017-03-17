經典賽》體育署長林德福給承諾 「組訓賽」都交中職辦理
2017/03/17 21:02
林德福表示未來一級賽事的組訓賽都交由中職辦理。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕棒協、中職內鬥不休，新任體育署長林德福今天晚間登上「沃草」受訪，親上火線接受球迷提問，親口證實未來一級國際賽事的「組訓賽」都交由中職辦理，他也表示將建立國家隊總教練的任期制度，最快從下一次的一級國際賽就可以實施。
林德福指出，未來國家隊總教練的人選也不侷限國內，外籍教頭將可望列為考慮，2019年將舉行的世界12強棒球錦標賽為一級國際賽事，屆時新制度都可望上路。
林德福也親口定義出一級賽事包括奧運、經典賽、12強，亞運以下包含三級棒球則交給棒協辦理。
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