UBA》輔大雙槍飆分 延長賽力退高師大晉級

輔仁大學賴廷恩（右）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕輔仁大學今挾著地主優勢和高雄師大拚搏，「雙槍」賴廷恩和盧捷閔挺身而出，合力攻下56分，終場助輔大93：87於延長賽擊敗高師大，挺進四強戰，下一戰將碰上強敵健行科大。

輔大大三盧捷閔打出代表作，攻下UBA新高31分，包括延長賽最終35秒的致勝三分球，澆熄高師大的反撲氣焰，盧捷閔說，「上場48分鐘超疲憊，但關鍵一擊教練設計戰術給我，隊友擋人後出現空檔，我毫不猶豫地出手。」

身高僅172公分的賴廷恩拚到雙腿抽筋，奮力攻下25分、11籃板和8抄截，差點完成UBA生涯首度大三元，他說，「從國中之後就沒有在大比賽殺進四強，最後憑著意志力才撐到延長賽。」

輔大是第一屆UBA冠軍得主、76至79學年度曾完成4連霸，最近一次冠軍要回溯至2007年，今年有機會挑戰隊史第六座冠軍。

輔仁大學盧捷閔（右）打出代表作。（記者陳志曲攝）

輔仁大學賴廷恩（中）在延長賽抽筋下場。（記者陳志曲攝）