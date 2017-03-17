滑冰》林仁語變冰雪女王 目標滑進明年冬奧（圖集）
2017/03/17 21:02
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女將林仁語今天在以一襲水藍色冰服現身，宛如動畫冰雪奇緣主角艾莎，她在2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽女子短曲，滑出49.59分，成績暫列第18，挺進明天長曲賽事。
林仁語於美國出生，雙親都是台灣人，從小受母親影響開始練滑冰，她今天在世青賽帶傷上陣，原本技術面「三接三」的旋轉動作，只能降到「三接二」，對此她表示，動作都有跳起來，算很滿意了。
林仁語月底將出征世錦賽，她希望能一舉滑進明年南韓平昌冬奧，排名前24名能獲得奧運門票。
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
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台灣選手林仁語。（記者方賓照攝）
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