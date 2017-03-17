滑冰》尋求衛冕目前暫居第二 日本甜心本田真凜：沒壓力

〔記者卓佳萍／台北報導〕年僅15歲的日本「冰上精靈」本田真凜穿著粉紅色冰服粉嫩登場，髮型紮著兩側馬尾，相當可愛，來台尋求世青衛冕的她今天在女子短曲以68.35分，位居第二，但她透露，自己沒有衛冕壓力。

俄羅斯女將札琪妥娃以70.58分暫居龍頭，明天兩人將於長曲角逐后座，目前排在第三的是日本坂本花織。

本田真凜透露，去年第一次參加世青時，心情上很緊張，當時立下目標是希望下一屆可以奪冠，沒想到第一次就實現來年目標，所以她這次以更輕鬆心情應戰，反而是享受在其中。

本田真凜（記者方賓照攝）

本田真凜（記者方賓照攝）