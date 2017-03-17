高爾夫》台日友好盃擊遠賽先行 日將鈴木亨領冠軍紅包

日本長春好手鈴木亨（左）贏得擊遠大賽冠軍，從超邁工業董事長陳忠信手中接過5萬元獎金。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕仰德台日友好盃高球賽明天上午登場，大會今安排擊遠大賽，日本長春好手鈴木亨轟出278碼，奪下冠軍和5萬元獎金。

今天的職業業餘配對賽，大會特別在開賽前安排擊遠大賽，台、日雙方各派3名長春職業好手參加，台灣隊周宏男和呂文德3次擊球都沒打上球道，成績不計。林吉祥最後一擊球停在球道，距離266碼獲得第3。

日本隊米山剛第2次揮擊打出270碼，獲得亞軍。鈴木亨則是最後一次擊出278碼奪走冠軍。主辦單位還安排台灣業餘選手王偉軒也試打3球，他的第2球擊出305碼，第3球則打出306碼。

王偉軒是台灣隊4名業餘選手唯一參加過台日友好盃的球員，今天他利用機會與隊友俞涵軒、陳裔東、蔡雨達下場練習。王偉軒要和俞涵軒明天要搭檔出賽，兩人球風不同，有時擊球的策略要溝通清楚，但兩人練完球之後表示，一切就然它自然就好，只要把兩人的長處發揮出來，應該很有機會。

配對賽結果，長春職業高協理事長盧建順這組以63桿奪冠。

仰德台日友好盃賽前配對賽，長春PGA理事長盧建順（左起）、大會會長許育瑞、日本PGA理事長倉本昌弘和台灣PGA理事長陳志忠，共同舉行開球儀式。（記者趙新天攝）

仰德台日友好盃即將開打，台灣業餘好手俞涵軒（左）和她的搭檔王偉軒，利用機會熟悉場地。（記者趙新天攝）