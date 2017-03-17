只能道德勸說 林德福盼修法具體管理協會

排球好手黃培閎對體育政策提出建議。（資料照，記者王元鴻攝）

〔體育中心／綜合報導〕體壇風波不斷，去年底國體法修正案浮上檯面，今天新上任體育署長林德福接受「沃草」專訪，親上火線接受網友提問，他表示希望透過國民體育法修正，確實做到協會透明化和管理。

林德福指出，這次國民體育法修法中，單項體育協會財務透明化是主要修法之處，有管理政策的工具，將所有協會收支做公開閱覽，能給協會壓力，落實真正監督，「協會現在也知道民眾的想法，他們對於教育部體育署提出的修法內容也有所因應，例如組織更公開化，我們也要求管理專業化，不能都由外行人領導，內行人在外頭狗吠火車，權力都被把持住。」

林德福說，現階段體育署只能道德勸說，協會不公布的不能要求，但未來修法目標會加入考核，包括一年績效都要管理，「不管修法或立專法，都希望體育團體能正常化、正常發展，達到組織開放、會晤專業、財務透明、考核客觀4個目的。」他也予以承諾，會找各單項運動協會討論，一週後體育署公開討論要點。