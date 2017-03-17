國手月薪9千5待議 國訓中心憑證不便公開

左營國訓中心。（資料照，記者王元鴻攝）

〔體育中心／綜合報導〕新任體育署長林德福今接受「沃草」線上直播專訪，談及國訓中心經費問題，林德福說，支用項目、金額可以公開，但憑證不方便。

國訓中心接連爆出國手月領9千5、拿經費購買卡拉OK等問題，林德福表示，國訓中心地位跟體育署相當，業務受到體育署監督，目的在運用科學方法訓練運動員，經費問題則依照規定核發，選手零用金很低可以討論。

至於國訓中心成為不透明的黑機關，該怎麼做實監督，林德福說，「國訓中心的經費運用，網友不用操心，它就像公務機關一樣，花錢要符合政府規定，花錢是合法的，公務機關是查得到的，不像一般照人民團體運動協會。」不過他也說，「支用項目、金額是可以公開啦，但憑證不能隨便公開。」