中職》增菘瑋對決前東家 1.2局掉1分（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕富邦悍將今晚遭逢中信兄弟，休賽季約定富邦回鍋中職的增菘瑋，首度在新球季公辦熱身賽對上前東家，中繼1.2局失1分。

增菘瑋2015年被中信兄弟釋出，隨後到業餘隊綺麗珊瑚養精蓄銳，去年底中職測試會飆出144公里，獲得富邦教練團賞識，1月正式加盟，再續職棒投球生涯。上個月自辦熱身賽就曾和中信兄弟交手，當時堆出滿壘，被王峻杰敲出一支清壘的三壘打丟分。

公辦熱身賽增菘瑋於15日對桃猿首度上場，1局只被敲一安無失分，也沒送出四壞球保送，今天則是面對兄弟上場，他在4局上登板，接連抓下2出局止血；5局上蘇緯達敲長打，王勝偉適時一擊，增菘瑋失1分責失。

增菘瑋今晚面對前東家中信兄弟登板。（資料照，記者黃志源攝）