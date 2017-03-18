陳鴻文中繼1局挨轟 中信教頭仍讚賞

中信兄弟陳鴻文６局下上場投球。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟今晚公辦熱身賽迎戰富邦悍將，投、打都有亮點，爭取開季先發輪值的江忠城，繳5局6K、挨1安無失分好投，增添卡位籌碼；替補上陣的曾陶鎔，也擊出個人在公辦熱身賽第2轟，兩人都讓總教練史耐德非常期待。

中信開季5大先發投手輪值除了確定的3洋將伍鐸、肯恩、艾迪頓，剩2席由江忠城和鄭凱文、林煜清、鄭錡鴻競爭。

史耐德很滿意江忠城今天表現，大讚「great job」。他說，江忠城開賽投得沒那麼平順，但後幾局慢慢找回節奏，用很好的第5局完成任務，「達到我們對先發投手的要求，非常期待他下次先發。」

奪勝投的江忠城則說，沒想那麼多，把該做的事做好，有上場機會就好好準備、好好表現。中信打線以13支安打相挺，再趁富邦單場4次失誤，以8：3大勝。

中信6局下讓終結者陳鴻文提前登板，也是他經典賽後首度出賽，中繼1局掉3分，被敲2安都是長打，包括于孟雄二壘打、陽冠威3分砲，富邦全場也只得這3分。

史耐德說，棒球就是如此，好壞表現都有，雖陳鴻文在1出局後挨轟，但接下來都能攻擊好球帶，順利解決2名打者，「這點我很欣賞，也是目前想從他身上看到的表現。」

去年二軍打擊王曾陶鎔，也獲史耐德肯定，他在公辦熱身賽首場就開轟，今天又在8局上揮出陽春全壘打，史耐德說：「他整個春訓態度都非常認真，很享受看他比賽和練習的過程。」

同樣爭取富邦本土先發輪值的陳明軒，投3.1局挨6安，另有3次四壞保送，因守備不幫忙，掉6分僅2分是責失，承擔敗投。曾披黃衫的增菘瑋接替中繼，對老東家投1.2局丟1分。

富邦守備「誤」事，中信前3局就取得5分領先，包括2局上潘萣翔靠失誤上壘後，利用王勝偉保送、張正偉和鄭達鴻安打，跑回第1分，之後張志豪再因失誤上壘，讓中信多拿2分；3局上，蔣智賢又在林智勝獲保送後，趁失誤上壘，彭政閔補二壘打追加2分，奠定勝基。