MLB》田中將大連13.1局無失分 洋基飆無安打比賽（影音）

田中將大熱身賽至今尚未失分。(資料照,法新社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕洋基日籍投手田中將大延續春訓好狀況,今先發戰老虎將熱身賽無失分局數延長至13.1局,攜手其他2投飆出9局無安打比賽,3:0擊敗老虎隊。

田中將大首局在2出局投出2次保送,隨後三振阿普頓(Justin Upton)化解危機;2局大物游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)傳球失誤,田中讓下棒擊出雙殺,3局起連續解決7名打者,包括5次三振。

田中此役4.1局狂飆6K,熱身賽總計13.1局,僅被敲3支安打,送出19三振2保送,每局被上壘率(WHIP)只有0.38,對於開幕戰先發的調整非常理想。

田中在5局退場休息後,史瑞夫(Chasen Shreve)接手0.2局無失分,蒙哥馬利(Jordan Montgomery)6局接手後,更演出12上12下,洋基3投演出無安打比賽。

4.1局6K表現:

Your browser does not support iframes.

洋基3投飆無安打:

Your browser does not support iframes.