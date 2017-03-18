MLB》田中將大連13.1局無失分 洋基飆無安打比賽（影音）
2017/03/18 07:35
田中將大熱身賽至今尚未失分。（資料照，法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大延續春訓好狀況，今先發戰老虎將熱身賽無失分局數延長至13.1局，攜手其他2投飆出9局無安打比賽，3：0擊敗老虎隊。
田中將大首局在2出局投出2次保送，隨後三振阿普頓（Justin Upton）化解危機；2局大物游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）傳球失誤，田中讓下棒擊出雙殺，3局起連續解決7名打者，包括5次三振。
田中此役4.1局狂飆6K，熱身賽總計13.1局，僅被敲3支安打，送出19三振2保送，每局被上壘率（WHIP）只有0.38，對於開幕戰先發的調整非常理想。
田中在5局退場休息後，史瑞夫（Chasen Shreve）接手0.2局無失分，蒙哥馬利（Jordan Montgomery）6局接手後，更演出12上12下，洋基3投演出無安打比賽。
4.1局6K表現：
洋基3投飆無安打：
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