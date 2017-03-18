網球》壞小子吃壞肚子退賽 印第安泉4強出爐

基里奧斯。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕ATP績分1000的印第安泉公開賽4強出爐，今天凌晨展開的兩場8強戰，注目焦點都放在生涯再創巔峰的費德爾（Roger Federer）及澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）這場資深老將與新生代好手的對決，不料基里奧斯在比賽前幾個小時宣布疑似因為食物中毒而無法繼續參加比賽。

基里奧斯臉書發文：「很不幸地我因為食物中毒無法繼續參加比賽，我也希望情況不會更嚴重，經過無法入眠的一晚我已經沒有精力面對羅傑。」這則發文讓原本滿心期待他與費德爾對決的球迷大失所望，凌晨特別起來準備看比賽卻看到基里奧斯的退賽消息。

世界排名18的美國好手索克（Jack Sock）在8強戰中以6：3、2：6、6：2拍落第4種子日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori），4強賽名單出爐，由西班牙選手卡瑞諾布斯塔（Pablo Carreno Busta）對決第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）；索克強碰「費爸」費德爾。

索克。（法新社）

卡瑞諾布斯塔。（法新社）