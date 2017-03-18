網球》壞小子吃壞肚子退賽 印第安泉4強出爐
2017/03/18 08:44
基里奧斯。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕ATP績分1000的印第安泉公開賽4強出爐，今天凌晨展開的兩場8強戰，注目焦點都放在生涯再創巔峰的費德爾（Roger Federer）及澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）這場資深老將與新生代好手的對決，不料基里奧斯在比賽前幾個小時宣布疑似因為食物中毒而無法繼續參加比賽。
基里奧斯臉書發文：「很不幸地我因為食物中毒無法繼續參加比賽，我也希望情況不會更嚴重，經過無法入眠的一晚我已經沒有精力面對羅傑。」這則發文讓原本滿心期待他與費德爾對決的球迷大失所望，凌晨特別起來準備看比賽卻看到基里奧斯的退賽消息。
世界排名18的美國好手索克（Jack Sock）在8強戰中以6：3、2：6、6：2拍落第4種子日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori），4強賽名單出爐，由西班牙選手卡瑞諾布斯塔（Pablo Carreno Busta）對決第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）；索克強碰「費爸」費德爾。
索克。（法新社）
卡瑞諾布斯塔。（法新社）
相關新聞
- 網球》印第安泉公開賽 瓦林卡晉級4強
- 網球》扳倒現任世界球后 詹詠然重返印地安泉女雙決賽
- 印地安泉網賽》生涯首次 費爸對蠻牛3連勝
- 深圳女網賽》頭號種子不是假的！ 謝淑薇直落二晉級8強
- 印地安泉網賽》費納對決！ 費德爾直落二退納達爾晉8強
推薦新聞
-
經典賽Live》美國大變陣 力抗不敗波多黎各2017/03/18 09:16
-
NBA》強調與哈登無恩怨 魔獸讚：他今年表現超棒2017/03/18 08:47
-
網球》壞小子吃壞肚子退賽 印第安泉4強出爐2017/03/18 08:44
-
MLB》田中將大連13.1局無失分 洋基飆無安打比賽（影音）2017/03/18 07:35
-
美、波爭F組第2勝 今日賽事預告與轉播2017/03/18 07:08