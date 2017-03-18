NBA》轉戰小牛後首回費城 諾埃爾獲球迷掌聲（影音）
2017/03/18 08:41
〔體育中心／綜合報導〕中鋒諾埃爾（Nerlens Noel）季中才從七六人被交易至小牛，而今日是諾埃爾轉戰小牛後首次作客老東家，在他上場時也獲得前隊友與主場球迷的熱烈歡迎。
比賽進行近6分鐘時，諾埃爾替換下諾威斯基（Dirk Nowitzki）上場，此時前隊友們紛紛向他擊掌寒暄，現場球迷更是抱以熱烈掌聲歡迎諾埃爾，部分球迷甚至起立鼓掌，場面溫馨。
22歲的諾埃爾在NBA的頭三個球季都待在七六人，但七六人擁有多名中鋒，為了讓諾埃爾有更好的發展機會，七六人在2月時將他交易出去。而諾埃爾當時就表示，相信轉隊後球迷對他的愛也不會改變。
諾埃爾在轉戰小牛後已出場7場比賽，平均上場24分鐘，場均可得10.3分、7.9籃板、1.3個火鍋，不僅上場時間變多，數據表現也相當亮眼。而目前比賽打完上半場，諾埃爾貢獻8分、3助攻。
諾埃爾（中）轉戰小牛後表現亮眼。（資料照，今日美國）
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