NBA》球員盛行輪休 沃爾：現今聯盟有點軟弱

沃爾（右）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近年來盛行輪休制度，包括馬刺、勇士與騎士等球隊都會讓大咖球星輪休，以保持健康才能應付季後賽的賽事。不過巫師球星沃爾（John Wall）對此並不認同。

「現今聯盟已經不一樣了，跟以前比起來有點軟弱，很多球員會輪休，我明白教練做此決定後，球員很難違抗教練或是醫生的話。但我不是那種想休息的人，我覺得應該對球迷負責，他們花錢來看比賽，一個職業球員應該要為此上場競爭，如果沒有受傷的話，應該能打就打。」

沃爾曾在2012-13賽季初，因為膝蓋傷勢而缺席30多場比賽，這促使他更珍惜現在上場的機會。「我以前因為受傷而缺席了我根本不想缺席的比賽，所以我現在會盡可能的彌補。」沃爾在前天對上小牛的比賽中扭傷了左腳，但在經過簡單治療後，他還是回到場上比賽。而在今日對上公牛的比賽，沃爾也是照常上場，並攻下生涯新高的20助攻。

沃爾本季打出生涯年，平均上場36.8分鐘，可貢獻23.2分、10.7助攻、4.3籃板。而沃爾本季只休息過2場比賽，過去三年也只缺席過8場例行賽賽事。