日職》久等了！ 陽岱鋼巨人初登場就在今天

陽岱鋼今天將在二軍開幕戰迎接初登場。（取自讀賣巨人隊官網）



〔記者龔乃玠／綜合報導〕上月下半身不適在三軍調整的巨人陽岱鋼，今午12點確定在二軍開幕戰出賽，擔任一番中外野手，這是他加盟巨人軍的首場比賽。

日職二軍的東部聯盟今日舉行開幕戰，巨人將在巨人球場迎戰養樂多，二軍監督斎藤雅樹證實陽岱鋼擔任開路先鋒。陽岱鋼認為身體狀況大概沒問題，還笑說想轟出首局首打席全壘打，「轟出去的話監督會很開心吧。」

陽岱鋼也表示，受傷是無法避免的事情，但復健路走來感覺格外漫長。岱桑在上月9日傳出下半身不適，隨後缺席一軍春訓，都在三軍調整，直到25日才到那霸與一軍會合，今天才迎接轉隊首場比賽。

如果沒有問題，陽岱鋼最快會在20日對養樂多之戰回到一軍。岱桑說，希望能回到一軍比賽，早點抓住感覺。巨人將在31日與中日龍進行開幕戰，陽岱鋼正朝向這個目標邁進。