經典賽Live》開賽連敲6安打 波多黎各震撼美國

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 美國 0 1 0 1 2 1 波多黎各 4 0 0 4 6 0

第二局

2上，美國反攻，艾倫納多與哈斯默連續兩支安打攻下1分。

第一局

1下，波多黎各帕岡、林多、柯瑞亞、貝爾川、莫里納與巴耶茲開局連續6支安打，加上羅沙里歐（Eddie Rosario）的高飛犧牲打，攻下4分大局。

賽前報導

今天早上10點，美國對戰波多黎各，雙方推出史卓曼、魯戈先發，贏球一方將率先取得2勝，有很高的機會闖進4強。

先發名單：

美國 2016MLB 棒次 波多黎各 2016 MLB McCutchen RF 24 HR 1 Pagán LF 12 HR Jones CF 29 HR 2 Lindor SS 15 HR Yelich LF 21 HR 3 Correa 3B 20 HR Arenado 3B 41 HR 4 Beltrán DH 29 HR Hosmer 1B 25 HR 5 Molina C 8 HR Posey C 14 HR 6 Baez 2B 14 HR Murphy DH 25 HR 7 Rosario RF 10 HR Crawford SS 12 HR 8 Rivera 1B 3 HR Harrison 2B 4 HR 9 Fuentes CF 0 HR Marcus Stroman 4.37ERA 投手 Seth Lugo 2.67ERA