經典賽Live》開賽連敲6安打 波多黎各震撼美國

2017/03/18 11:14

 

1

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9

R

美國

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1

0

 

 

 

 

 

 

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2

1

波多黎各

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0

 

 

 

 

 

 

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6

0

第二局

2上，美國反攻，艾倫納多與哈斯默連續兩支安打攻下1分。

第一局

1下，波多黎各帕岡、林多、柯瑞亞、貝爾川、莫里納與巴耶茲開局連續6支安打，加上羅沙里歐（Eddie Rosario）的高飛犧牲打，攻下4分大局。

賽前報導

今天早上10點，美國對戰波多黎各，雙方推出史卓曼、魯戈先發，贏球一方將率先取得2勝，有很高的機會闖進4強。

先發名單：

美國

2016MLB

棒次

波多黎各

2016 MLB

McCutchen RF

24 HR

1

Pagán LF

12 HR

Jones CF

29 HR

2

Lindor SS

15 HR

Yelich LF

21 HR

3

Correa 3B

20 HR

Arenado 3B

41 HR

4

Beltrán DH

29 HR

Hosmer 1B

25 HR

5

Molina C

8 HR

Posey C

14 HR

6

Baez 2B

14 HR

Murphy DH

25 HR

7

Rosario RF

10 HR

Crawford SS

12 HR

8

Rivera 1B

3 HR

Harrison 2B

4 HR

9

Fuentes CF

0 HR

Marcus Stroman

4.37ERA

投手

Seth Lugo

 2.67ERA

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