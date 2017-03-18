經典賽Live》開賽連敲6安打 波多黎各震撼美國
2017/03/18 11:14
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美國
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波多黎各
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第二局
2上，美國反攻，艾倫納多與哈斯默連續兩支安打攻下1分。
第一局
1下，波多黎各帕岡、林多、柯瑞亞、貝爾川、莫里納與巴耶茲開局連續6支安打，加上羅沙里歐（Eddie Rosario）的高飛犧牲打，攻下4分大局。
賽前報導
今天早上10點，美國對戰波多黎各，雙方推出史卓曼、魯戈先發，贏球一方將率先取得2勝，有很高的機會闖進4強。
先發名單：
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美國
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2016MLB
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棒次
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波多黎各
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2016 MLB
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McCutchen RF
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24 HR
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1
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Pagán LF
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12 HR
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Jones CF
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29 HR
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2
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Lindor SS
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15 HR
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Yelich LF
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21 HR
|
3
|
Correa 3B
|
20 HR
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Arenado 3B
|
41 HR
|
4
|
Beltrán DH
|
29 HR
|
Hosmer 1B
|
25 HR
|
5
|
Molina C
|
8 HR
|
Posey C
|
14 HR
|
6
|
Baez 2B
|
14 HR
|
Murphy DH
|
25 HR
|
7
|
Rosario RF
|
10 HR
|
Crawford SS
|
12 HR
|
8
|
Rivera 1B
|
3 HR
|
Harrison 2B
|
4 HR
|
9
|
Fuentes CF
|
0 HR
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Marcus Stroman
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4.37ERA
|
投手
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Seth Lugo
|
2.67ERA
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