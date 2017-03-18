NBA》強調與哈登無恩怨 魔獸讚：他今年表現超棒

豪爾德（左）、哈登（右）。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）本季轉戰老鷹，再度談起火箭時期的前隊友哈登（James Harden），他表示兩人之間並沒有問題，只是溝通不良，但他認為哈登本季確實繳出了令人驚豔的成績。

豪爾德日前接受專訪，又被問起與哈登之間的關係，他表示，兩人其實並沒有大問題，但缺乏溝通，「大家都覺得我和哈登有嫌隙，但我想我們只是溝通上出了問題。過去缺少當面談話的機會，反而是讓其他人來發表意見，這也讓我們的溝通方式遭扭曲。」

「就如同我先前說的，我和哈登並沒有私人恩怨，他現在所做的，都讓他有機會獲得更棒的個人獎項及榮譽，而我也一路參與，當時我並不是想和他競爭，而是想和他一起贏球。」

本季哈登繳出生涯最佳成績，平均可拿下28.9分、8籃板和生涯新高的11.3助攻，豪爾德也稱讚他的表現，「他（哈登）打出一個令人驚豔的球季，對於他的成長我感到很驕傲，火箭讓他改打控衛，證明他是很棒的球隊領袖，出手很有效率，也懂得如何輕易站上罰球線，作為球員，我給他很高的評價。」

除了哈登本季繳出亮眼表現，火箭目前戰績在全聯盟排名第三，這也讓他成為MVP的熱門人選。