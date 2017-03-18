NBA》魏、杜心結戰火延燒 親友推特掀筆戰

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）自從分道揚鑣後，兩人互動漸趨冷淡，如今雙方的親友也加入戰火。

魏斯布魯克昨日在對上暴龍一役，拿下本季第34次大三元，也率領雷霆獲勝。而在賽後杜蘭特的哥哥在個人推特上發文，暗酸魏少愛刷數據。「主力球員只追求大三元成績，笑死我了。」引發網友論戰，多數網友都留言表示他管好弟弟的球隊即可，不要干涉魏斯布魯克的表現。

隨後魏斯布魯克的妻子也加入戰局，她在推特上反擊，並認為杜蘭特的哥哥只是想獲取外界注意。「看起來你是想吸引一些目光，你做到了。」