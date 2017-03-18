網球》印第安泉公開賽 維絲妮娜搶先取得決賽門票
2017/03/18 12:09
維絲妮娜打進決賽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕印第安泉公開賽女單4強戰今開打，由世界排名第3的捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）面對世界第8的俄羅斯好手庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova）；排名26的法國好手米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）對決排名15的俄羅斯維絲妮娜（Elena Vesnina）。
在8強賽中拍落大威廉絲（Venus Williams）的維絲妮娜，今面對米拉丹諾維琪毫無懸念的以6：3、6：4擊敗對手，僅花了84分鐘，一發得分率達71％，搶先取得決賽門票。
克普莉絲可娃將在稍後與庫茲涅索娃開戰，爭奪決賽資格。克普莉絲可娃在8強戰中面對世界第7的穆古魯莎（Garbiñe Muguruza），比賽時間將近兩個小時，兩盤都打到搶7，克普莉絲可娃技高一籌，以7：6（7：2）、7：6（7：5）直落二擊敗對手。
普莉絲可娃。（法新社）
庫茲涅索娃。（法新社）
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