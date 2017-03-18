網球》禁賽後頻遭外界質疑 莎娃這樣說

莎拉波娃。（資料照。路透社）

〔體育中心／綜合報導〕距離莎拉波娃（Maria Sharapova）解禁不到40天，且解禁當天就會出賽斯圖加特的保時捷大獎賽，該不該給外卡引來許多爭議，莎娃表示，自己清楚質疑將會纏繞著自己。

法網對於是否給莎娃外卡偏向反對，而溫網仍在觀望，兩個大滿貫賽事莎娃都曾經拿下金盃，以致法網、溫網皆背負著巨大壓力。丹麥甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）日前也發表意見，認為莎娃應該從資格賽開始，以自己的實力回歸。

一如去年被禁藥風波剛爆出時，莎娃仍堅持這次禁賽原因是自己的疏忽，沒有注意到米屈肼（Meldonium）在2016被新增為禁藥，被問道讓這次事件會在她的職業生涯造成什麼影響，莎娃回應不會刻意隱藏，將坦然接受一切，並對自己有所期待，也會為自己設立目標。

目前除了加斯圖加特的保時捷大獎賽（Porsche Tennis Grand Prix）、馬德里公開賽（Mutua Madrid Open）已經確定給莎娃外卡之外，羅馬大師賽（Internazionali BNL d'Italia）也將給外卡。