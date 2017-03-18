NBA》下次遇馬刺怎麼打？柯爾：輪休13個球員

柯爾（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上周勇士與馬刺的聯盟龍頭大戰，因為主力球員輪休，讓不少球迷感到失望，兩隊將在台灣時間30日再度交手，被問到有何安排，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）竟語出驚人表示，他要讓13名球員休息。

上周迎戰馬刺，因為客場之旅勞累不堪的勇士，主力全數輪休，柯瑞、湯普森、格林及伊古達拉都沒上場，杜蘭特也因為膝傷，高掛免戰牌，讓不少球迷大失所望，最終勇士也以85：107慘敗。

勇士與馬刺將在台灣時間30日再度交手，談起有什麼策略，柯爾竟說：「我要讓13名球員輪休。」雖然是開玩笑，但外媒指出，遇上馬刺的前一天，勇士要先和火箭碰頭，打起來也不輕鬆，屆時還是有可能有球員輪休。