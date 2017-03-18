NBA》大勝42分！七六人狠虐小牛

安德森（左）攻下全場最高19分，助七六人以116：74大勝小牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今日在自家主場迎戰小牛，進攻火力猛烈，全隊共有7人得分上雙，命中率高達52.5%，防守端也成功封鎖對手攻勢，助攻數32個以及籃板數55個都遠遠勝過小牛。終場以116：74擊退小牛，42分也是七六人本賽季最大贏球分差。

七六人得分方面，安德森（Justin Anderson）面對老東家，繳出19分、8籃板，卡文頓（Robert Covington）拿下18分、9籃板，霍姆斯（Richaun Holmes）則攻下17分，薩里奇（Dario Saric）挹注10分、5助攻。

小牛今日手感冰冷，有三節得分都未破20分，外線僅有5顆進帳。諾威斯基（Dirk Nowitzki）拿下10分，D.包威爾（Dwight Powell）挹注14分，巴瑞亞（J.J. Barea）共下11分、4助攻。而重回老東家的諾埃爾（Nerlens Noel）貢獻9分、5籃板、3助攻。小牛目前戰績為西部第10，距離第八的金塊還有4場勝差。