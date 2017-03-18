高爾夫》仰德台日友好盃今晨遇上大霧 賽程延後
2017/03/18 10:05
林口球場今晨大霧遲遲不散，仰德台日友好盃各組桿弟已經準備出發，但開賽時間延後。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／新北報導〕2017仰德台日友好盃高球賽原訂今天上午9時30分開賽，因為林口地區今晨大霧，比賽被迫延後開球時間。
目前林口球場能見度不到20公尺，無法進行比賽，大會裁判組已兩度宣布延後出發時間，暫訂10:30分第1組開球。
裁判長郭宗泰表示，只要11時之前能夠開球，就按照原本計畫單邊出發。否則就會改成兩邊開球，各5組對戰。萬一拖得更晚，可能第1回合會縮短成9洞。
大會會長許育瑞表示，這場比賽強調台日之間的友誼性質，如果縮短成9洞不影響賽事的完整性，將視天候狀況由裁判組做出最適當的決定。
日本隊代表向全隊說明出發時間修改的方案。（記者趙新天攝）
仰德台日友好盃因大霧影響，開球時間延誤，裁判長郭宗泰（中）向大會會長許育瑞（右）說明目前情況及備案。（記者趙新天攝）
相關新聞
- 高爾夫》台日友好盃擊遠賽先行 日將鈴木亨領冠軍紅包
- LPGA》龔怡萍低於標準桿3桿 並列46名
- 高爾夫》點燃台巡賽戰火 台日友好盃週末開打
- 高球》阿諾帕瑪邀請賽各國好手齊聚 紀念「國王」帕瑪
- 高球》橫濱輪胎女子高球賽第2回合 台將姚宣榆暫列24名
推薦新聞
-
阿諾帕瑪邀請賽》潘政琮兩回合146桿晉級 霍夫曼躍居領先2017/03/18 10:32
-
高爾夫》仰德台日友好盃今晨遇上大霧 賽程延後2017/03/18 10:05
-
NBA》魏、杜心結戰火延燒 親友推特掀筆戰2017/03/18 09:59
-
NBA》強調與哈登無恩怨 魔獸讚：他今年表現超棒2017/03/18 08:47
-
網球》壞小子吃壞肚子退賽 印第安泉4強出爐2017/03/18 08:44