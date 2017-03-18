高爾夫》仰德台日友好盃今晨遇上大霧 賽程延後

林口球場今晨大霧遲遲不散，仰德台日友好盃各組桿弟已經準備出發，但開賽時間延後。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕2017仰德台日友好盃高球賽原訂今天上午9時30分開賽，因為林口地區今晨大霧，比賽被迫延後開球時間。

目前林口球場能見度不到20公尺，無法進行比賽，大會裁判組已兩度宣布延後出發時間，暫訂10:30分第1組開球。

裁判長郭宗泰表示，只要11時之前能夠開球，就按照原本計畫單邊出發。否則就會改成兩邊開球，各5組對戰。萬一拖得更晚，可能第1回合會縮短成9洞。

大會會長許育瑞表示，這場比賽強調台日之間的友誼性質，如果縮短成9洞不影響賽事的完整性，將視天候狀況由裁判組做出最適當的決定。

日本隊代表向全隊說明出發時間修改的方案。（記者趙新天攝）

仰德台日友好盃因大霧影響，開球時間延誤，裁判長郭宗泰（中）向大會會長許育瑞（右）說明目前情況及備案。（記者趙新天攝）