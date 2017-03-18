NBA》林書豪貢獻10分 籃網3分差惜敗綠衫軍
2017/03/18 10:10
林書豪（右）今手感平平，貢獻10分。（USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網前一戰擊敗尼克後，今迎戰「綠衫軍」塞爾提克欲挑戰本季首度連勝，兩隊一路纏鬥，決勝節籃網連飆3記三分彈，一度取得領先，但讀秒階段外線3度失手，錯過追平機會，終場就以95：98落敗。
開賽籃網氣勢頗佳，一度取得領先，不過第1節後半，塞爾提克打出11：0的攻勢反擊，雖然錯失領先優勢，但籃網仍一路緊咬，兩隊多次互換領先。
決勝節，佛伊（Randy Foye）、尼寇森（Andrew Nicholson）、艾西（Quincy Acy）輪流出手，連3記外線讓籃網要回領先，隨後雙方輪流在外線開火，相互拉鋸。
今天雖然「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）缺陣，但在倒數3分鐘，克勞德（Jae Crowder）挺身而出，關鍵三分彈和一次驚人扣籃，讓綠衫軍打出一波小高潮，不過B.羅培茲（Brook Lopez）連續在籃下得手，讓籃網保有一線生機。
讀秒階段，林書豪打板放進2分後，籃網僅以2分落後，隨後採取犯規戰術，追到僅剩3分差，但籃網卻錯失扳平機會，連3次外線出手盡墨，最後以3分差落敗。
籃網此役以羅培茲的23分、5籃板表現最佳，林書豪也有10分7籃板6助攻進帳，佛伊三分球6投3中，貢獻12分；塞爾提克克勞德則砍下全場最高24分12籃板。
籃網今天以3分差不敵塞爾提克，左為林書豪。（取自籃網推特）
B.羅培茲（中）突破防守。（歐新社）
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