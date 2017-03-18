NBA》哈登大三元無用 鵜鶘輕取火箭

鵜鶘以128：112大勝火箭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今日作客紐奧良，上半場打完就已落後18分，雖然哈登（James Harden）拿下本季第18次大三元，但火箭先發僅有他得分破十，因此終場火箭以112：128不敵鵜鶘。

哈登此役攻下41分、14籃板、11助攻，他已經連續三場比賽拿下大三元，但隊友火力不支援，火箭只能無奈吞敗，亞里札（Trevor Ariza）拿下8分8籃板，L.威廉斯（Louis Williams）則貢獻14分。

而鵜鶘部分，中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）今日因腿傷問題進行MRI檢查，因此沒有出席對戰火箭的比賽，不過隊友們表現相當出色，先發共有4人得分破十。其中S.希爾（Solomon Hill）更是攻下生涯新高30分，是贏球大功臣。戴維斯（Anthony Davis）也拿下24分、15籃板的雙十數據，哈勒戴（Jrue Holiday）則挹注19分，鵜鶘目前排名為西部第12，與第8的金塊尚有5.5場勝差。