阿諾帕瑪邀請賽》潘政琮兩回合146桿晉級 霍夫曼躍居領先
2017/03/18 10:32
霍夫曼。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽阿諾帕瑪邀請賽今天打完第2回合，台灣好手潘政琮以總計高於標準桿2桿的146桿，順利打進決賽。
第2回合潘政琮打下3個博蒂、2個柏忌，以71桿完賽，總計146桿，跨過147桿的晉級門檻。後9洞他在兩個3桿短洞都抓下博蒂，第14洞打上果嶺還剩25呎，他推進精采的1球。
第2回合躍居領先的是美國選手霍夫曼，今天他打出7個博蒂、1個柏忌的66桿，兩回合總計134桿。曾經拿4次冠軍的霍夫曼，今年狀況並不好，前4次出賽3次提前淘汰，這場比賽讓他看見轉變。
原本並列領先的阿根廷選手葛利羅和英格蘭的費茲派翠克，成績略微下滑，葛利羅今天繳出68桿，以135桿居次。費茲派翠克花了69桿，總計136桿退至第3。
潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）
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