改善投低打高現象 韓職好球帶放大

南韓將檢討近年來韓職「投低打高」的現象。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕根據韓媒報導，今年球季韓國職棒決定放大好球帶上、下空間，希望能改善近年來韓職「投低打高」的現象。

去年球季韓職平均每場比賽出現2.10轟，數據為近年來新高，團隊防禦率有4隊超過5，包括斗山熊、樂天巨人、KT巫師、韓華老鷹，其他6隊也在4以上，全聯盟沒有任何一隊壓在4以下，呈現極端「投低打高」，也讓韓職決定放寬好球帶上、下空間，左、右維持不變。

韓媒指出，2006年南韓國家隊兵敗杜哈亞運（2:4輸台灣、7:10輸日本），掀起一股檢討聲浪，當時韓職「投高打低」，2006年全壘打王李大浩僅26轟，和這幾年全壘打王至少都有40轟以上差很大，於是，2007年球季開始韓職決定縮小好球帶，並降低投手丘高度，希望能改善投高打低，讓聯盟投打更均衡。

今年韓職球隊赴美國亞歷桑納和日本沖繩春訓，韓職裁判也隨隊訓練並站熱身賽，許多球員都反應，好球帶上、下明顯變大，尤其是內角高球，以往主審多半判壞球，今年則判好球，還需要時間適應。