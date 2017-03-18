LPGA創建者盃》台將僅龔怡萍晉級決賽 路易絲、艾莉雅暫領先
2017/03/18 10:56
龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA創建者盃今天進行第2回合，美國名將路易絲和泰國好手艾莉雅同以總計131桿並列領先，但另有9人相差在2桿之內，戰況仍未明朗。
6名參賽的台灣女將，打完兩回合只有龔怡萍晉級決賽，今天她繳出69桿，以138桿並列54名。李旻有點可惜，她打完14洞時賺進3隻小鳥，總計還低於標準桿6桿，但是第15和17洞都吞下柏忌，71桿完賽，總計140桿，1桿之差沒能打進決賽。
這場比賽場上女將桿數打得很低，晉級線落在低於標準桿5桿的139桿。曾雅妮和錢珮芸都是143桿，錢珮芸今天略有起色地打出68桿。徐薇淩144桿，程思嘉151桿。
路易絲和艾莉雅今天都以67桿完賽，兩人同以低於標準桿13桿續保領先。艾莉雅從後9洞出發，抓了4隻小鳥，但回到前9洞腳步放緩，連打8個Par，直到第9洞抓鳥才回到並列領先。
路易絲則是比賽中段，從第16洞起，7洞抓了5個博蒂，早早躍居領先，但最後5洞沒有進帳。
南韓李正恩今天打出64桿，以總計132桿與許敏姬、美國赫絲特、魏聖美等人並列第3。包括朴仁妃、田仁智和朴城炫在內的6人，則以兩桿之差的133桿並列第7。
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