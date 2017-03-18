NBA》信誓旦旦 豪爾德自認能進名人堂
2017/03/18 12:50
豪爾德（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）征戰NBA近13個賽季，他先後待過魔術、湖人、火箭等球隊，如今落腳老鷹。而豪爾德近日接受採訪時自信地表示，自己未來必定是名人堂的成員之一。
當記者問到豪爾德是否認為自己未來能入選名人堂時，他自信的回答，「毫無疑問一定是，雖然之前發生在魔術隊的事情影響外界的觀感，掩蓋了一些事。但如果單看籃球的話，我獲得三次年度最佳防守球員，這個紀錄沒人達成過。而且我的籃板數連續六年為聯盟第一，我認為這些事情都足以讓我入選名人堂。」
豪爾德待在魔術隊8個賽季，當年要轉隊鬧得沸沸揚揚，而他在轉隊後又時常與隊友發生摩擦，像是布萊恩（Kobe Bryant）、哈登（James Harden）。不過豪爾德的確繳出漂亮的數據，他目前累計得分超過16000分，籃板數也逼近12000個，以往獲得此成績的球員大多都能入選名人堂。豪爾德最後還補充，希望自己20年後能進入名人堂。
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