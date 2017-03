Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕印地安人張育成今在大聯盟春訓獲得上場機會,不僅代打擊出首支安打,更在9局下鎮守游擊時演出美技,精彩影片被放上大聯盟官網,幫助印地安人3:2險勝遊騎兵。

張育成上月28日支援大聯盟春訓,前8場比賽總計9打數都沒有敲出安打,今天在8局上擔任代打,一棒擊出二壘安打,熱身賽首安開張。