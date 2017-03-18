豐泰三對三籃球賽 楊哲宜、許皓程任開球嘉賓
2017/03/18 12:45
豐泰三對三籃球賽，請到籃球球星開球。（雲林縣政府提供）
〔記者詹士弘／雲林報導〕「豐泰文教盃三對三籃球團體對抗錦標賽」今天上場，共有國中組67隊、國小組11校參賽， 今年特別請到Nike打出名堂全球最終12名選手劉莎文擔任開幕嘉賓，並進行簡易籃球教學。
豐泰文教基金會執行長蕭秀霞表示，豐泰企業希望藉由學校為起點，發揮連點成線、連線成面之功能，增加校園運動人口，進而推展全民運動並透過獎金獎勵及團隊報名補助的二種獎勵方式，來提升運動風氣；本次總補助金與獎金逾29萬元。
今年特別邀請金門酒廠總教練楊哲宜、105學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍松山高中首席助理教練許皓程，以及Nike打出名堂全球最終12名選手劉莎文擔任開幕嘉賓，來為雲林縣小選手們勉勵。
豐泰三對三籃球賽今天熱鬧開打。（雲林縣政府提供）
豐泰三對三籃球賽今天熱鬧開打。（雲林縣政府提供）
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