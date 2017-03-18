MLB》紅雀王牌挨滿貫彈落難 1.2局狂丟10分（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云／綜合報導〕紅雀今在熱身賽中迎戰大都會，推出上季拿下13勝的王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright），不料遭對手狙擊，主投1.2局挨滿貫彈狂丟10分，終場大都會以16：2獲勝。

1局下半，韋恩萊特被敲5支安打失4分，雖然2局上紅雀打線追回1分，但2局下韋恩萊特狀況持續不穩，解決首名打者後，保送葛蘭德森（Curtis Granderson），並讓A.卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）擊出安打，接著又連續保送，堆成滿壘，佛羅雷斯（Wilmer Flores）一棒掃出左外野方向的滿貫彈，也把韋恩萊特打退場。

總計韋恩萊特今僅投了1.2局被敲7安打失10分，還投出4次保送，狀況不理想。紅雀打線今天雖敲出7安打，但僅打回2分，終場以2：16落敗。

韋恩萊特。（美聯社）