MLB》紅雀王牌挨滿貫彈落難 1.2局狂丟10分（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕紅雀今在熱身賽中迎戰大都會,推出上季拿下13勝的王牌投手韋恩萊特(Adam Wainwright),不料遭對手狙擊,主投1.2局挨滿貫彈狂丟10分,終場大都會以16:2獲勝。

1局下半,韋恩萊特被敲5支安打失4分,雖然2局上紅雀打線追回1分,但2局下韋恩萊特狀況持續不穩,解決首名打者後,保送葛蘭德森(Curtis Granderson),並讓A.卡布雷拉(Asdrubal Cabrera)擊出安打,接著又連續保送,堆成滿壘,佛羅雷斯(Wilmer Flores)一棒掃出左外野方向的滿貫彈,也把韋恩萊特打退場。

總計韋恩萊特今僅投了1.2局被敲7安打失10分,還投出4次保送,狀況不理想。紅雀打線今天雖敲出7安打,但僅打回2分,終場以2:16落敗。

韋恩萊特。(美聯社)