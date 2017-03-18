中職》配合體育署新政 劉保佑強調：非奪權

猿隊董事長劉保佑（左）和領隊劉玠廷。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕體育署新任署長林德福新官上任，提出國家隊一級賽事組訓交給中職，Lamigo桃猿隊董事長今出席領隊劉玠廷新開設墨西哥餐廳時，談到體育署新政，劉保佑強調職棒球團並非要奪權，反而若中職主導，「我們不得不打」。

劉保佑認為，職棒球員打國際賽，對職業球團而言沒有好處，「打不好被罵、受傷我們承擔，球員打得好就要求加薪、甚至旅外，對球隊有什麼好處？」劉保佑強調，他們並非要奪權，甚至反而不在乎是否參與國際賽，若國際賽由中職籌辦，他們則不得不參加。

Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷則說，署長其實有私下先和各球團談過，但目前還沒有後續細節，中職也未完全答應，在大方向上未有定案前，球團不宜下任何定論。