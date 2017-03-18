中職》兄弟行銷出奇招 百萬象迷傻眼了

中信兄弟公布的2017開幕戰紀念短T引起球迷不滿。（取自兄弟臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天在官網宣布2017開幕戰紀念短T預購消息，衣服背後直白寫著「開幕戰」的中文，引起不少球迷不滿，痛批設計實在有夠難看，「這是8年7班的班服嗎？」

兄弟也透露這件球衣的設計理念，「高昂鬥志化成耀眼的黃色火焰，胸口的火苗象徵我們眾志成城，背後的烈焰則是邁向勝利的動力來源，屬於中信兄弟的光榮球季就從3月26日正式展開！」

然而球迷們卻不領情，「從這就看得出來 今年整個球團行銷有很大的問題，主題日了無新意 再來開幕戰T 這是學校運動會嗎？」、「三個字 超悲劇」、「請問這是8年7班的班服嗎???」、「沒有開幕戰三個字 或換英文或兄弟元素多一點 會好很多」、「這是新的行銷團隊設計的？是系服嗎！」