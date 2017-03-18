中職》小時候難忘的味道 劉玠廷將「Taco」帶進中壢
2017/03/18 12:47
劉玠廷新開「Taco Monkeys」今正式進駐中壢。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊董事長劉保佑20多年前赴墨西哥經商，連帶著讓兒子劉玠廷有機會在異國嘗到道地「Taco」墨西哥捲餅，劉玠廷興起開店將道地Taco引進台灣的想法，首家「Taco Monkeys」今正式進駐中壢。
劉玠廷說，小時候每次寒暑假赴墨西哥探望父親，都很懷念Taco的味道，台灣墨西哥菜大都偏美式，他希望將正統道地的墨西哥式Taco帶來台灣，所以開了這家店，3月28日桃猿隊主場開幕戰，球迷也能在球場吃得到Taco。
「Taco Monkeys」今正式進駐中壢。（記者林宥辰攝）
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