NBA》第三節爆衝突3人離場 湖人不敵公鹿（影音）
2017/03/18 14:15
〔體育中心／綜合報導〕湖人今日在主場迎戰公鹿，湖人在上半場結束後就落後15分，而在第三節時，楊恩（Nick Young）及羅素（D'Angelo Russell）又與公鹿中鋒孟羅（Greg Monroe）發生衝突，三人皆遭驅逐出場，頓失兩名大將的湖人終場以103：107不敵公鹿。
在第三節剩下36秒時，楊恩準備上籃，但卻遭到公鹿新秀布洛格登（Malcolm Brogdon）犯規，楊恩氣得推了對手一把，此時一旁的孟羅衝上前反推楊恩，兩隊爆發衝突。之後楊恩收到兩次技術犯規率先遭驅逐，隨後隊友羅素與孟羅也被驅逐出場。
湖人今日外線表現出色，共投進11顆三分彈，較對手多出7顆，但上半場落後太多，最後關頭無力追趕。湖人輸掉本場比賽後，目前戰績20勝49敗，確定無緣季後賽，已經連續四年沒有打過季後賽。
楊恩在離場前留下16分、3籃板，羅素則是14分、2助攻。克拉克森（Jordan Clarkson）則是拿下全隊最高21分、5籃板，新秀祖巴克（Ivica Zubac）也挹注18分、8籃板。
而公鹿部分，米德爾頓（Khris Middleton）拿下全場最高30分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）則貢獻26分、8籃板，孟羅離場前留下12分、6籃板。
湖人終場以103：107敗給公鹿。（美聯社）
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