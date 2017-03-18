經典賽》中田翔的秘密武器？自備免治馬桶赴美

中田翔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火腿強打中田翔習慣使用免治馬桶是球迷都知道的事情，今年春訓，他也因為馬桶與天氣問題，而未隨火腿一軍前往美國移訓，但代表國家隊出賽可就不能這麼「任性」了，所以本次經典賽他決定自備馬桶出國。

日本在本屆經典賽中過關斬將，確定挺進四強，目前全隊也已抵達美國備戰，據日媒報導，今年在國家隊表現亮眼的中田翔，為了克服「馬桶問題」，也自備攜帶式的免治馬桶出征，希望不要因為這些問題影響他的表現。

中田翔去年隨火腿前往美國移訓時就曾表示，不習慣美國氣候，加上沒有免治馬桶可以使用，讓他很困擾，今年談合約他就希望球團可以讓他留在日本隨二軍春訓。

此外，今天也有日媒報導指出，中田翔在本屆經典賽已經累積3轟，加上2015年的12強賽，也繳出不錯的成績，因此吸引大聯盟球隊紅襪及紅雀的關注，有意願網羅這名重砲，中田翔也將在明年球季結束後，取得海外自由球員資格，屆時有機會赴美打拚。