NBA》對隊友超有信心！卓吉奇、強森展現絕佳默契（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天熱火主場迎戰灰狼，以123：105拿下勝利，熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）眼部瘀傷還沒完全復原，仍繳出19分、10助攻的雙十好表現，更展現了與隊友J.強森（James Johnson）的絕佳默契。

第二節最後5秒，卓吉奇在籃下引來對手包夾後，迅雷不及掩耳的傳給在三分線外、有空檔的J.強森，J.強森順勢出手，卓吉奇沒有回頭確認籃框就篤定隊友會進球，而J.強森也沒有讓隊友失望的投進一記三分彈。

兩人的默契也不止這一球，在第四節卓吉奇在禁區沒有機會，將球傳給在三分線的J.強森，隨即轉身再溜到籃下，而J.強森就像早就知道卓吉奇會轉身切入一樣即時將球傳回給卓吉奇反手上籃得分。