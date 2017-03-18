羽球》球后戴資穎重「妝」上陣 為母校拍宣傳影片

世界球后戴資穎（左）今天到台北市大博愛校區拍攝學校宣傳影片，一旁為化妝師幫忙整理儀容。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界羽球球后戴資穎今天北上替母校台北市大拍攝國際招生影片，小戴難得上妝，顯露球后氣息，多了一份不同球場的氣質，私底下的她多以素顏為主，上次化妝是何時，小戴表示，「已經不記得了。」

戴資穎一早就到學校報到讓化妝師梳畫，把捲髮綁成馬尾，側分瀏海入鏡，前一次戴資穎塗抹胭脂，應該是去年接拍面膜廣告之時，小戴說，每次化妝自己會變得特別白，「難道我有這麼黑嗎？以前還有人問我是不是田徑選手，或是羽球有在室外打嗎？」

台北市大將赴印度招生，宣傳短片最後十秒是戴資穎壓軸登場，談到印度，小戴表示，印象最深就是咖哩了，她曾到印度參加超級聯賽與當地聯賽，也曾體驗穿上印度傳統服飾，小戴回想起來，「穿那件衣服非常費工，眉間也有被點上一點。」

戴資穎將月底缺席印度超級賽，下個月則要啟程到大馬、新加坡參加超級賽繼續爭取積分，5月也將參加蘇迪曼盃，分組抽籤昨出爐，台灣與南韓、俄羅斯同組。

面對未來賽程或目標，戴資穎表示，她其實無所求，只希望自己能繼續拚，一直打到2020年東京奧運。

戴資穎（中）收工後與攝影團隊錄影。（記者卓佳萍攝）

戴資穎今天到台北市大博愛校區拍攝影片，難得上妝入鏡。（記者卓佳萍攝）