NBA》惜敗塞爾提克 林書豪拒談上場時間話題
2017/03/18 14:08
林書豪。（歐新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今迎戰塞爾提克，雙方一路激戰，但籃網在第4節讀秒階段未能把握追平機會，最終仍以95：98輸球，無緣本季的首度連勝，賽後，林書豪無奈表示，被對方看破手腳，大家真的已經盡力了，而被問起上場時間的問題，一向好脾氣的他，則表示不想談這個問題。
讀秒階段，籃網以95：98落後，不過連三次出手盡墨，也錯過追平契機，賽後林書豪說：「他們（塞爾提克）知道我們要投三分球，所以當然會盡全力防守，我們也都盡力了，確實出手機會，但有時候就是無法掌握。」
林書豪今天上場21分鐘是近8場比賽中最少，貢獻10分7籃板，不過在關鍵第4節，他卻枯坐了9分鐘的板凳，外媒也好奇是否因此影響戰局，賽後問起林書豪關於上場時間問題，他罕見表示，不想多談這話題。
林書豪本季因為大腿傷勢二度缺陣，為了保護他，目前仍有上場時間限制，加上林書豪昨天在與尼克一戰中，打了30分鐘，也是傷癒復出後，上場時間最長一役。
執行最後一擊的B.羅培茲（Brook Lopez）則說：「本來很有信心以為會進的，但卻沒能做到，不過大家也都堅持到最後一刻了。」
相關新聞
- NBA》信誓旦旦 豪爾德自認能進名人堂
- NBA》哈登大三元無用 鵜鶘輕取火箭
- NBA》林書豪貢獻10分 籃網3分差惜敗綠衫軍
- NBA Live》林書豪10分7籃板 籃網3分差惜敗綠衫軍
- NBA》球員盛行輪休 沃爾：現今聯盟有點軟弱
推薦新聞
-
中職》小時候難忘的味道 劉玠廷將「Taco」帶進中壢2017/03/18 12:47
-
中職》配合體育署新政 劉保佑強調：非奪權2017/03/18 12:36
-
網球》印第安泉公開賽 維絲妮娜搶先取得決賽門票2017/03/18 12:09
-
NBA》球員盛行輪休 沃爾：現今聯盟有點軟弱2017/03/18 11:45
-
經典賽》頭號戰犯、K暈衛冕軍 這些中職洋投的表現是…2017/03/18 11:20