NBA》惜敗塞爾提克 林書豪拒談上場時間話題

林書豪。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今迎戰塞爾提克，雙方一路激戰，但籃網在第4節讀秒階段未能把握追平機會，最終仍以95：98輸球，無緣本季的首度連勝，賽後，林書豪無奈表示，被對方看破手腳，大家真的已經盡力了，而被問起上場時間的問題，一向好脾氣的他，則表示不想談這個問題。

讀秒階段，籃網以95：98落後，不過連三次出手盡墨，也錯過追平契機，賽後林書豪說：「他們（塞爾提克）知道我們要投三分球，所以當然會盡全力防守，我們也都盡力了，確實出手機會，但有時候就是無法掌握。」

林書豪今天上場21分鐘是近8場比賽中最少，貢獻10分7籃板，不過在關鍵第4節，他卻枯坐了9分鐘的板凳，外媒也好奇是否因此影響戰局，賽後問起林書豪關於上場時間問題，他罕見表示，不想多談這話題。

林書豪本季因為大腿傷勢二度缺陣，為了保護他，目前仍有上場時間限制，加上林書豪昨天在與尼克一戰中，打了30分鐘，也是傷癒復出後，上場時間最長一役。

執行最後一擊的B.羅培茲（Brook Lopez）則說：「本來很有信心以為會進的，但卻沒能做到，不過大家也都堅持到最後一刻了。」