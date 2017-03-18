NBA》上籃後不慎踩到對手 威特斯左腳扭傷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火後衛威特斯（Dion Waiters）今日在出戰灰狼一役中受傷，威特斯在上籃時不慎扭傷左腳，他當下痛到無法行走，因而提早離場，離場前威特斯留下6分、3助攻。

第二節剩下3分多鐘時，威特斯嘗試上籃，但卻在落地時不慎踩到灰狼球員簡恩（Gorgui Dieng）的腳，扭傷左腳腳踝，威特斯痛到倒地不起，並在隊友的攙扶下慢慢離場。終場熱火以123：105擊敗灰狼。

熱火在威特斯的活躍表現下，從一月中開始取得22勝5敗的好成績，威特斯本季場均可得16.1分、4.4助攻，命中率則有42.1%，可說是熱火不可或缺的一員。而如今威特斯左腳扭傷，將要等到明天進一步的檢查後，才能確定傷勢狀況以及需要休養的時間。