NBA》上籃後不慎踩到對手 威特斯左腳扭傷（影音）
2017/03/18 14:50
〔體育中心／綜合報導〕熱火後衛威特斯（Dion Waiters）今日在出戰灰狼一役中受傷，威特斯在上籃時不慎扭傷左腳，他當下痛到無法行走，因而提早離場，離場前威特斯留下6分、3助攻。
第二節剩下3分多鐘時，威特斯嘗試上籃，但卻在落地時不慎踩到灰狼球員簡恩（Gorgui Dieng）的腳，扭傷左腳腳踝，威特斯痛到倒地不起，並在隊友的攙扶下慢慢離場。終場熱火以123：105擊敗灰狼。
熱火在威特斯的活躍表現下，從一月中開始取得22勝5敗的好成績，威特斯本季場均可得16.1分、4.4助攻，命中率則有42.1%，可說是熱火不可或缺的一員。而如今威特斯左腳扭傷，將要等到明天進一步的檢查後，才能確定傷勢狀況以及需要休養的時間。
相關新聞
- NBA》第三節爆衝突3人離場 湖人不敵公鹿（影音）
- NBA》惜敗塞爾提克 林書豪拒談上場時間話題
- NBA》信誓旦旦 豪爾德自認能進名人堂
- NBA》球員盛行輪休 沃爾：現今聯盟有點軟弱
- NBA》哈登大三元無用 鵜鶘輕取火箭
推薦新聞
-
日職》目標110公里 稻村亞美又來開球了（影音）2017/03/18 14:54
-
NBA》上籃後不慎踩到對手 威特斯左腳扭傷（影音）2017/03/18 14:50
-
NBA》對隊友超有信心！卓吉奇、強森展現絕佳默契（影音）2017/03/18 14:47
-
中職》小時候難忘的味道 劉玠廷將「Taco」帶進中壢2017/03/18 12:47
-
豐泰三對三籃球賽 楊哲宜、許皓程任開球嘉賓2017/03/18 12:45