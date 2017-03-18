日職》大谷翔平太狂 砲轟52年來首位澤村賞強投（影音）

大谷翔平又開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平相隔4天，今天又對廣島澤村賞投手強森（Kris Johnson）轟出全壘打，打擊狀況火燙，火腿最終4：3贏球。

大谷翔平今在3局2出局二壘有人情況下，逮中強森偏高的切球，一棒推出左外野方向的全壘打，打進2分打點。強森去年以15勝7敗，防禦率2.15的成績奪下澤村賞，成為史上第二個獲獎的洋投，上一個是1964年的阪神隊巴奇。

大谷翔平因為右腳傷勢退出經典賽，14日回到一軍就對DeNA轟出2分砲，今天再度砲轟澤村賞名投，此役3打數1安打，另有1次保送。