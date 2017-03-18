日職》大谷翔平太狂 砲轟52年來首位澤村賞強投（影音）
2017/03/18 15:23
大谷翔平又開轟。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平相隔4天，今天又對廣島澤村賞投手強森（Kris Johnson）轟出全壘打，打擊狀況火燙，火腿最終4：3贏球。
大谷翔平今在3局2出局二壘有人情況下，逮中強森偏高的切球，一棒推出左外野方向的全壘打，打進2分打點。強森去年以15勝7敗，防禦率2.15的成績奪下澤村賞，成為史上第二個獲獎的洋投，上一個是1964年的阪神隊巴奇。
大谷翔平因為右腳傷勢退出經典賽，14日回到一軍就對DeNA轟出2分砲，今天再度砲轟澤村賞名投，此役3打數1安打，另有1次保送。
翔平くんのホームランの所載せとこ— ﾏｲ （@nsasam_51） 2017年3月18日
今のところ4-2で日ハム勝ってる#大谷翔平 pic.twitter.com/D6gl8jMDeq
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