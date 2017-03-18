春聯》鄭鈞仁7局好投 輔大1分惜敗強敵開南
2017/03/18 15:51
輔大鄭鈞仁先發七局，只丟兩分自責分，表現搶眼。 （帕菲克提供）
〔體育中心／綜合報導〕春季聯賽於昨天開打，輔仁大學在首戰就面對去年大專盃冠軍維綸實業，派出大三主戰投手鄭鈞仁應戰，主投7局，失掉3分其中僅有2分自責分，表現相當亮眼。
自去年大專盃結束，已暌違3個月沒有出賽的鄭鈞仁，首場比賽就要面對強敵開南。雖然開局就遇到了一點亂流，失掉2分，但即時穩住陣腳，後面6局僅被敲出零星的4支安打，沒有讓開南越雷池一步。
此場比賽，鄭鈞仁投出近4個月以來最長的投球局數，以整體的狀況來看，控球非常穩定，整場比賽速度都能維持在140公里以上，直到第7局直球還能達到142、143公里，無論是均速還是極速都是全場最快，看得出來鄭鈞仁休季期間體能調整的狀況非常不錯。
雖然不能如願拿下春聯首勝，但本場比賽輔仁大學也展現出他們應有的水準，以及與強隊抗衡的任性，接下來的春聯賽程，輔大以及鄭鈞仁，都能取得亮眼的成績。
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