UBA》末節僅讓對手拿4分 文化女籃三連霸剩一步之遙
2017/03/18 15:45
文化大學林育庭（右）貢獻全隊最高17分。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／新北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽今天於新莊體育館進行四強戰，首戰由尋求三連霸的文化大學女籃面對佛光大學，儘管首節一度居雙位數落後，文化從防守端下手，末節對手只有四分進帳，終場文化以90：52大勝對手，挺進冠軍戰，問鼎隊史第18冠。
文化大學教練鄭慧芸表示，開賽不知道球員是緊張、怕冷或是什麼狀況，第一節丟了17分，「我中場不斷提醒他們要防守，本來設定目標是單節失分10分，最後一節對手拿4分，則是彌補前幾節過多失分。」
談到三連霸，鄭慧芸表示，這是球隊目標沒錯，但她不會一直把數字掛在嘴邊，不會因此刻意要求球員，她最想看見的則是打出團隊精神，希望球員好好展現自己，把握站上舞台的時間。
林育庭貢獻全隊最高17分，她表示，感覺今天大家有點太緊張，希望明天可以放開來打，把防守、籃板做好，多抄截、打快攻。
是否有連霸信心，林育庭表示，她相信隊友可以做得到，最大的敵人不是對手而是自己，「該我們的就是我們的。」
文化大學陳薇安（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
文化大學羅蘋（左）三分跳投。（記者陳志曲攝）
文化大學鄭伊秀（左）跳投。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- UBA》打籃球4個月 石博恩助健行晉4
- UBA》雙槍合飆56分 輔大加班保勝
- UBA》決賽熱血開戰 UBA Girls成另類嬌點
- UBA》輔大雙槍飆分 延長賽力退高師大晉級
- UBA》秘密武器「黑色巨塔」發威 健行科大連兩年殺進四強
推薦新聞
-
中職Live》鄧志偉敲適時安 統一3分領先悍將2017/03/18 17:11
-
中職》蔣智賢開季4番 兄弟中心棒次「勝賢恰」2017/03/18 16:49
-
中職Live》兄弟VS.桃猿2017/03/18 16:41
-
NBA》豪記麻辣鍋開張 怒搧208公分長人（影音）2017/03/18 16:14
-
NBA》對隊友超有信心！卓吉奇、強森展現絕佳默契（影音）2017/03/18 14:47