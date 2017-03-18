UBA》末節僅讓對手拿4分 文化女籃三連霸剩一步之遙

文化大學林育庭（右）貢獻全隊最高17分。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽今天於新莊體育館進行四強戰，首戰由尋求三連霸的文化大學女籃面對佛光大學，儘管首節一度居雙位數落後，文化從防守端下手，末節對手只有四分進帳，終場文化以90：52大勝對手，挺進冠軍戰，問鼎隊史第18冠。

文化大學教練鄭慧芸表示，開賽不知道球員是緊張、怕冷或是什麼狀況，第一節丟了17分，「我中場不斷提醒他們要防守，本來設定目標是單節失分10分，最後一節對手拿4分，則是彌補前幾節過多失分。」

談到三連霸，鄭慧芸表示，這是球隊目標沒錯，但她不會一直把數字掛在嘴邊，不會因此刻意要求球員，她最想看見的則是打出團隊精神，希望球員好好展現自己，把握站上舞台的時間。

林育庭貢獻全隊最高17分，她表示，感覺今天大家有點太緊張，希望明天可以放開來打，把防守、籃板做好，多抄截、打快攻。

是否有連霸信心，林育庭表示，她相信隊友可以做得到，最大的敵人不是對手而是自己，「該我們的就是我們的。」

文化大學陳薇安（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

文化大學羅蘋（左）三分跳投。（記者陳志曲攝）

文化大學鄭伊秀（左）跳投。（記者陳志曲攝）