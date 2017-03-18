NBA》豪記麻辣鍋開張 怒搧208公分長人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今雖於主場惜敗塞爾提克，全隊卻打出精采表現，台裔後衛林書豪上場21分鐘繳出10分7籃板，以及全隊最多6助攻，開賽更蓋出驚天一鍋，連外媒都為這球瘋狂。

外媒《NBC Sports》報導，林書豪的防守雖然不差，但並非以阻攻著稱的防守球員，然而今天在第一節不久，林書豪彷彿飛人上身，怒搧哈佛德（Al Horford）一鍋，硬生生斬斷塞爾提克攻勢。

林書豪。（USA Today）