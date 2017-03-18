棒球》我的老天鵝！這款失投球讓主播嚇傻大叫（影音）
2017/03/18 16:28
〔體育中心／綜合報導〕投手不好當，在高張力的比賽中要將小白球精準的控到九宮格內更是難上加難，往往失投就會變成輸球的代罪羔羊，今天在美國大學棒球聯賽中，就發生一記罕見的失投球。
維吉尼亞大學左投Adam Goodman今天在對路易斯安那州大的比賽中，原本似乎打算攻擊打者內角，但卻因出手過早，丟出一顆差距極大的壞球，落到打者背後，不但打者與主審看傻眼，就連主播都吃驚大叫：「我的老天爺啊！」
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