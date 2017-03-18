MLB》經典賽拉傷大腿 殷仔隊友恐趕不上開幕戰

普拉多經典賽代表委內瑞拉，對美國一戰跑壘拉傷。（資料照，法新攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚三壘手普拉多（Martín Prado）日前在經典賽跑壘拉傷，不僅對瀕臨淘汰的委內瑞拉是一大損失，他也可能因此趕不上開幕戰，詳細的傷勢程度待明天核磁共振後揭曉。

普拉多10年大聯盟生涯打擊率2成93，上季為馬林魚打回75打點，繳出3成05打擊率。他在經典賽敲出7支長打，在委、美戰第6局跑壘時受傷提前退場，隔天對多明尼加的比賽缺陣，從聖地牙哥直接飛回馬林魚春訓基地，明天將進行核磁共振。

馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）今對外說明普拉多的狀況，「希望影響不大，還是要等檢查結果出爐，聽聽醫生怎麼說。顯然普拉多腿筋拉傷，可能需要一點時間恢復。」

如果普拉多不能趕上開季，馬林魚準備讓工具人羅哈斯（Miguel Rojas）或迪崔奇（Derek Dietrich）替補他的空缺，迪崔奇表示，普拉多缺陣絕對是很大的損失，「先前我也遇過這樣的情況，我只能準備好讓自己每天都能幫助球隊。」

除了普拉多，馬林魚捕手艾利斯（A.J. Ellis）2月也是腿筋受傷，起初馬林魚評估艾利斯大約幾天後就能歸隊，但他至今還沒在春訓上場過，馬丁利對此保持樂觀，相信艾利斯不久後就能準備開季。

普拉多拉傷，開幕戰有可能生變。（資料照，美聯社）